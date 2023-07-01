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02:14, 1 июля 2023Мир

В США усомнились в шансах Байдена дожить до конца года

Экс-советник Пентагона полковник Макгрегор заявил, что Байден не протянет до конца года

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден не доживет до конца этого года. Такое предположение сделал бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью Натали Брунелл.

«Старина Байден на пределе своих возможностей», — сказал он. Макгрегор отметил, что нынешний хозяин Белого дома стал картонной фигурой, которой подсовывают бумажки с речью.

Также он выразил сомнение, что после смерти Байдена вице-президент Камала Харрис сможет возглавить страну, и в США возникнет вакуум власти. «Я не знаю никого, который верил бы в то, что Харрис осознает, что делает», — резюмировал Макгрегор.

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    Марина Совина
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