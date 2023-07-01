В США усомнились в шансах Байдена дожить до конца года

Экс-советник Пентагона полковник Макгрегор заявил, что Байден не протянет до конца года

Президент США Джо Байден не доживет до конца этого года. Такое предположение сделал бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью Натали Брунелл.

«Старина Байден на пределе своих возможностей», — сказал он. Макгрегор отметил, что нынешний хозяин Белого дома стал картонной фигурой, которой подсовывают бумажки с речью.

Также он выразил сомнение, что после смерти Байдена вице-президент Камала Харрис сможет возглавить страну, и в США возникнет вакуум власти. «Я не знаю никого, который верил бы в то, что Харрис осознает, что делает», — резюмировал Макгрегор.