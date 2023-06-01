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23:27, 1 июня 2023Мир

Байден пошутил про свой 300-летний возраст незадолго до падения

Джо Байден пошутил про свой 300-летний возраст перед падением на сцене в Колорадо
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Julia Nikhinson — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден незадолго до падения пошутил про свой возраст, объявив, что ему 300 лет. Об этом он заявил во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо, трансляцию вел Белый дом.

«Когда я выпускался из старшей школы 300 лет назад, я подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США», — признался политик.

Спустя несколько минут президент, который находился на трибуне, споткнулся о находившийся у его ног ящик и упал. Байден попытался встать самостоятельно, но у него ничего не получилось. После этого подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги.

Информации о возможных полученных Байденом травмах не поступало.

В апреле Джо Байден оговорился во время своей речи, перепутав Ирак и Иран. Политик, рассказывая о военной службе своего старшего сына Бо, заявил, что он был в Ираке и Иране, но потом добавил, что ошибся.

Это не первый подобный инцидент, ранее американский лидер неоднократно оговаривался в своих выступлениях.

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    Марина Совина
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