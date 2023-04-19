Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:05, 20 апреля 2023Мир

Байден оговорился и перепутал Ирак и Иран во время выступления

Байден оговорился и перепутал Ирак и Иран во время рассказа о военной службе сына
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Джо Байден оговорился во время своей речи, перепутав Ирак и Иран, сообщает РИА Новости.

Политик, рассказывая о военной службе своего старшего сына Бо, заявил, что был в Ираке и Иране, но потом добавил, что ошибся. «Нет, в Ираке, не Иране, я оговорился. В Ираке и Афганистане больше 30 раз. Я видел его, когда он был в Ираке, в Багдаде», — сказал президент.

Это не первый подобный инцидент, ранее американский лидер неоднократно оговаривался во время своих выступлений. Например, в апреле глава США перепутал регбистов с британскими боевиками радикальных взглядов, сражавшихся на стороне Лондона в Ирландской войне за независимость.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве вспышку в небе объяснили падением спутника НАСА
Экс-участница шоу «Холостяк» раскрыла подробности о съемках проекта
В России заявили о готовности США соблюдать свободу слова при одном условии
Посол Антонов прокомментировал невыдачу США виз российской делегации в ООН
Россияне приготовились к мангальному сезону. Как вкусно пожарить шашлык и не отравиться?
Стало известно о просьбе Украины к Турции арестовать судно ОАЭ с зерном
Байден оговорился и перепутал Ирак и Иран во время выступления
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Журналисты NYT назвали пропагандой обстрел ВСУ украинских городов
Станций зарядки электромобилей в России стало больше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.