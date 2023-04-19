Байден оговорился и перепутал Ирак и Иран во время выступления

Байден оговорился и перепутал Ирак и Иран во время рассказа о военной службе сына

Американский президент Джо Байден оговорился во время своей речи, перепутав Ирак и Иран, сообщает РИА Новости.

Политик, рассказывая о военной службе своего старшего сына Бо, заявил, что был в Ираке и Иране, но потом добавил, что ошибся. «Нет, в Ираке, не Иране, я оговорился. В Ираке и Афганистане больше 30 раз. Я видел его, когда он был в Ираке, в Багдаде», — сказал президент.

Это не первый подобный инцидент, ранее американский лидер неоднократно оговаривался во время своих выступлений. Например, в апреле глава США перепутал регбистов с британскими боевиками радикальных взглядов, сражавшихся на стороне Лондона в Ирландской войне за независимость.