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13:00, 13 апреля 2023Мир

Байден перепутал регбистов с британскими боевиками-радикалами

Sky News: выступая в ирландском баре, Байден перепутал регбистов с британскими боевиками

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден в своей речи в Ирландии перепутал регбистов с британскими боевиками радикальных взглядов, которые сражались на стороне Лондона в Ирландской войне за независимость. Об этом сообщает Sky News.

По данным газеты, американский лидер рассказывал о своем дальнем родственнике Робе Кирни, который был ирландским регбистом и обыграл команду Новой Зеландии на матче в Чикаго в 2016-м. Он оговорился и спутал новозеландскую сборную по регби All Blacks с британской военизированной организацией The Black and Tans.

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Виктория Кондратьева
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