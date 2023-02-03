Байден оговорился и подтвердил пол большинства женщин в Белом доме

Fox News: президент США Байден оговорился, рассказывая о женщинах в Белом доме

Президент США Джо Байден оговорился, рассказывая о работниках в Белом доме. Слова американского лидера передает телеканал Fox News.

«Больше половины женщин моей администрации — женщины», — сказал президент, рассуждая о своих достижениях в сфере помощи малообеспеченным семьям с работающими матерями.

Ранее американский журнал Newsweek представил список наиболее крупных ошибок, которые допустил президент страны Джо Байден в 2022 году. Первой из восьми ошибок президента США в 2022 году журнал назвал оговорку, когда он перепутал украинцев и иранцев, что «быстро стало вирусным». Позже, в начале июле, во время посвященного правам женщин выступления глава государства зачитал технические инструкции с телесуфлера.