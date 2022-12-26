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06:12, 26 декабря 2022Мир

В США назвали восемь крупных ошибок Байдена в 2022 году

Журнал Newsweek назвал восемь крупных ошибок президента США Байдена в 2022 году
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Американский журнал Newsweek представил список наиболее крупных ошибок, которые допустил президент страны Джо Байден в этом году. Статья опубликована на сайте издания.

Первой из восьми ошибок президента США в 2022 году журнал назвал оговорку, когда он перепутал украинцев и иранцев, что «быстро стало вирусным». Позже, в начале июле, во время посвященного правам женщин выступления глава государства произнес технические инструкции в телесуфлере.

«Примечательно, что процент женщин, которые регистрируются для голосования и голосуют, всегда выше, чем процент мужчин, которые делают это — конец цитаты, повторите предложение», — сказал он вслух.

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Во время поездки в Саудовскую Аравию в середине июля американский лидер поприветствовал наследного принца Мухаммеда бин Салмана ударом кулак о кулак вместо рукопожатия, что посчитали «позорным». В конце сентября на пресс-конференции по вопросам питания и здоровья Байден стал искать конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о ее гибели в автокатастрофе в августе. А в конце следующего месяца после речи в Питтсбурге в поддержку кандидата в сенаторы от Демократической партии политик «похоже, запутался, пытаясь покинуть сцену».

Кроме того, в октябре Байден оговорился и не в первый раз назвал вице-президента США Камалу Харрис «великим президентом». В конце этого месяца он перепутал количество США, заявив, что их 54, а не 50. Последней из указанных ошибок президента стала
оговорка на саммите АСЕАН, когда он поблагодарил за организацию мероприятия премьер-министра Колумбии, а не Камбоджи, где состоялась встреча.

Ранее Байден рассказал о планах пройти полный медосмотр. До этого официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер анонсировала, что президент пройдет ежегодную оценку здоровья, результаты которой представят публично. 20 ноября Байдену исполнилось 80 лет.

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Марина Совина
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