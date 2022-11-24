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22:12, 24 ноября 2022Мир

Байден рассказал о планах пройти полный медосмотр

Президент США Байден заявил о планах пройти регулярный медицинский осмотр до конца года
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент США Джо Байден рассказал о планах пройти регулярный медицинский осмотр до конца года. Об этом сообщает Daily Mail.

На встрече с журналистами в штате Массачусетс Байдена спросили, собирается ли он пройти обследование.

«Думаете, мне это нужно? (...) Часть моего медосмотра уже сделана, и я получу его [полные результаты] до конца года», — заявил Байден.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден вскоре пройдет ежегодную оценку здоровья, результаты обследования будут обнародованы. Она подчеркнула, что состояние его здоровья хорошее, президент поддерживает активный образ жизни.

На прошлой неделе Джо Байдену исполнилось 80 лет. Первая леди США Джилл Байден показала, как отмечали день рождения президента страны. «Идеальное празднование дня рождения, наполненное любовью», — рассказала супруга американского лидера.

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Юлия Мискевич
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