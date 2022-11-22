В США раскроют результаты медицинского обследования Байдена

В Белом доме заявили, что президент США Байден вскоре пройдет ежегодную оценку здоровья

Президент США Джо Байден вскоре пройдет ежегодную оценку здоровья, результаты обследования будут обнародованы. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

«Состояние здоровья президента хорошее, он поддерживает активный образ жизни, этим со мной поделился доктор», — сказала пресс-секретарь.

Джо Байден стал самым пожилым президентом США в истории, 20 ноября ему исполнилось 80 лет. Критики регулярно находят повод высмеять главу государства — будь то «рукопожатие в пустоту» или шпаргалка для встречи. При этом ряд экспертов подчеркивают, что политик все равно проводит взвешенную политику. А сам Байден допускал, что может баллотироваться и на второй срок.