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21:30, 22 ноября 2022Мир

В США раскроют результаты медицинского обследования Байдена

В Белом доме заявили, что президент США Байден вскоре пройдет ежегодную оценку здоровья

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден вскоре пройдет ежегодную оценку здоровья, результаты обследования будут обнародованы. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

«Состояние здоровья президента хорошее, он поддерживает активный образ жизни, этим со мной поделился доктор», — сказала пресс-секретарь.

Джо Байден стал самым пожилым президентом США в истории, 20 ноября ему исполнилось 80 лет. Критики регулярно находят повод высмеять главу государства — будь то «рукопожатие в пустоту» или шпаргалка для встречи. При этом ряд экспертов подчеркивают, что политик все равно проводит взвешенную политику. А сам Байден допускал, что может баллотироваться и на второй срок.

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Марина Совина
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