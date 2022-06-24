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У Байдена нашли шпаргалку с указанием «сесть на свое место»

NYP: Джо Байден случайно показал публике подробную шпаргалку своих действий на мероприятии

Фото: Shawn Thew / CNP / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли показал присутствующей на мероприятии публике шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия, например указание «сесть строго на свое место», сообщает газета New York Post (NYP).

Журналисты нашли момент, когда Байден случайно перевернул листок и продержал его несколько секунд перед присутствующими. На шпаргалке были даны такие указания: «ВЫ заходите к комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками, ВЫ садитесь на СВОЕ место, ВЫ даете короткие комментарии (две минуты), ВЫ задаете вопрос главе AFL-CIO (Американская федерация труда — Конгресс производственных профсоюзов — примечание "Ленты.ру") Лиз Шулер, ВЫ благодарите участников, ВЫ уходите».

Ранее Байдена уже критиковали за использование шпаргалок на публичных выступлениях. Сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол обратил внимание на то, что во время общения с журналистами 28 марта американский лидер постоянно сверялся с бумагами, в которых заранее были прописаны ответы на наиболее ожидаемые вопросы СМИ. Так, на видео и фото, сделанных на пресс-конференции, можно заметить, что в шпаргалке Байдена приводятся варианты желательных комментариев на возможные вопросы о его высказываниях в адрес президента России Владимира Путина.

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Дмитрий Сотак
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