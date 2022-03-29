Байдена раскритиковали за использование шпаргалок на выступлениях

Президент США Джо Байден подвергся критике за использование шпаргалок

Сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол раскритиковал президента США Джо Байдена за использование шпаргалок в ходе своих публичных выступлений. Об этом во вторник, 29 марта, пишет Daily Mail.

Пол обратил внимание на то, что во время общения с журналистами 28 марта американский лидер постоянно сверялся с бумагами, в которых заранее были прописаны ответы на наиболее ожидаемые вопросы СМИ. Так, на видео и фото, сделанных на пресс-конференции, можно заметить, что в шпаргалке Байдена приводятся варианты желательных комментариев на возможные вопросы о его высказываниях в адрес президента России Владимира Путина. В частности, в качестве ответа на вопрос о том, что он имел в виду, говоря о том, что Путин не должен оставаться у власти, указывалось: «Я выражал моральное возмущение действиями этого человека» и «Я не говорил об изменении политики».

Кроме того, внимание было уделено и возможным вопросам о реакции на слова американского лидера со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, который указал на недопустимость заявлений и действий, способных привести к эскалации конфликта на Украине. Так, Байдену предлагалось ответить, что мнение Макрона не угрожает единству НАТО, и Североатлантический альянс сейчас сплочен как никогда.

По словам Пола, тот факт, что Байден регулярно прибегает к помощи карточек с подсказками на своих выступлениях, указывает на имеющееся у него расстройство когнитивных функций. «На самом деле это угроза национальной безопасности, потому что он посылает сигналы, которые никто в здравом уме не стал бы посылать России в данный момент», — заявил сенатор.

Как отмечает Daily Mail, ранее Байден неоднократно использовал шпаргалки. В частности, политик был замечен с ними еще в ходе предвыборной кампании, во время своей первой пресс-конференции в качестве президента, а затем и на пресс-конференциях, посвященных ситуации с коронавирусом в США. Кроме того, американский лидер обращался к карточкам с подсказками в ходе его встречи с Путиным в 2021 году и на саммите G20 в Риме.

26 марта президент США оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти». До этого Байден несколько раз назвал Путина «военным преступником».

Позже Байден заверил, что его заявления о Путине не являются политической позицией Вашингтона. «Я просто выражал свое возмущение: он (Путин) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо», — объяснил он.