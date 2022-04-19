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Байден захотел быть президентом до 86 лет

The Hill: президент США Байден сообщил Обаме о намерении баллотироваться в 2024 году

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден сообщил бывшему президенту Бараку Обаме о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом пишет газета The Hill.

«[Байден] хочет баллотироваться, и он явно дает всем знать», — сказал источник, знакомый с содержанием разговоров Обамы и Байдена. Собеседник издания добавил, что Байден хочет пойти на второй срок, несмотря на его не самый высокий рейтинг одобрения, так как он остается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии, который сможет победить республиканца Дональда Трампа.

Байден стал самым старым президентом, вступившим в должность в январе 2021 года возрасте 78 лет. Если он действительно выдвинет свою кандидатуру второй раз и выиграет выборы, то в начале своего второго срока ему будет 82 года. При учете президентского срока в 4 года Байден пробудет главой государства до 86 лет.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Бывший президент США Дональд Трамп допустил возможность участия в президентских выборах 2024 года. Во время митинга в Северной Каролине он заявил, что, возможно, ему придется побороться за пост главы государства в третий раз.

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Варвара Кошечкина
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