Рейтинг доверия Байдену достиг рекордно низкого уровня

CNN: рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя

Рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Об этом сообщает CNN.

Телеканал сравнил результаты опросов четырех сторонних организаций. По ним, уровень доверия нынешнему главе Белого дома составляет около 41 процента. При этом в аналогичную неделю нахождения на высшем посту прошлого президента Дональда Трампа ему доверяли 42 процента избирателей.

«Самый низкий показатель уровня доверия президенту США говорит о том, что перед нами президент, у которого большие проблемы», — отмечает CNN.

Ранее китайская газета Global Times предположила, что Байден обвиняет Россию в «геноциде» для отвлечения внимания от внутренних проблем Соединенных Штатов. Также издание обратило внимание на то, что Байден обратился к теме России, когда не смог продемонстрировать способность решить внутренние проблемы США. Президент легко и непринужденно, без каких-либо доказательств бросил термин, нацепив на Россию «неоднозначный ярлык». Так он попытался отвлечь внимание людей от застоя в американской экономике, уточняется в тексте.