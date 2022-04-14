В Китае раскрыли причину обвинения Байденом России в «геноциде»

Global Times: Джо Байден обвиняет Россию в «геноциде», чтобы отвлечь людей от проблем США

В Китае заявили, что президент США Джо Байден обвиняет Россию в «геноциде» для отвлечения внимания от внутренних проблем Соединенных Штатов. Причину раскрыла китайская газета Global Times (GT), передает РИА Новости.

В материале отмечается, что так американский лидер пытается сохранить карьеру и рейтинг.

Также издание обратило внимание на то, что Байден обратился к теме России, когда не смог продемонстрировать способность решить внутренние проблемы США. Президент легко и непринужденно, без каких-либо доказательств бросил термин, нацепив на Россию «неоднозначный ярлык». Так он попытался отвлечь внимание людей от застоя в американской экономике, уточняется в тексте.

Авторы подчеркнули, что таким образом Байден пытался сохранить свой рейтинг одобрения и политическую карьеру. Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун заявил, что при помощи этой тактики президент США хочет получить больше голосов на предстоящих промежуточных выборах. Профессор Фуданьского университета Шэнь И в свою очередь пояснил, что «геноцид» стал инструментом США для достижения политических целей.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о намерении страны признать действия России на Украине «геноцидом». Перед этим президент США Джо Байден намекнул, что считает политику президента России Владимира Путина применительно к Украине «геноцидом». В Кремле заявление назвали неприемлемыми.