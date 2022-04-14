В США заявили о намерении признать действия России на Украине «геноцидом»

Замгоссекретаря Нуланд заявила о намерении США признать действия РФ на Украине геноцидом

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о намерении страны признать действия России на Украине «геноцидом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

«Я могу спрогнозировать, что мы с высокой вероятностью в конечном счете обнаружим то, о чем говорил президент [США Джо] Байден. Потому что то, что происходит на земле — это не случайность», — отметила она.

Ранее в апреле Байден, комментируя ситуацию с подорожанием топлива в стране в ходе визита в штат Айова, намекнул, что считает политику президента России Владимира Путина применительно к Украине «геноцидом».

В Кремле такие заявления американского лидера назвали неприемлемыми. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также напомнил, что Вашингтон в новой и новейшей истории совершал «известные деяния».