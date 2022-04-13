В Кремле ответили на слова Байдена о «геноциде» украинцев

Песков назвал неприемлемыми слова президента США Байдена о геноциде на Украине

Слова президента США Джо Байдена о том, что политика российского лидера Владимира Путина в отношении Украины является геноцидом, неприемлемы. Так на них ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в среду, 13 апреля.

«Мы считаем неприемлемым попытки подобного извращения ситуации, тем более — мы уже говорили — тем более, это вряд ли приемлемо для президента США», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Он также напомнил, что Вашингтон в новой и новейшей истории совершал «известные деяния».

Ранее в апреле Байден, комментируя ситуацию с подорожанием топлива в стране в ходе визита в штат Айова, намекнул, что считает политику Путина применительно к Украине «геноцидом». «Ваш семейный бюджет и способность наполнить баки бензином — ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли некий диктатор войну и совершит ли он геноцид за полмира отсюда», — заявил он.

В марте Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины назвал Путина мясником и заявил, что тот «не может оставаться у власти». Позже американский лидер заверил, что его заявления о президенте России не являются политической позицией Вашингтона.