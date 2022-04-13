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Байден назвал политику Путина на Украине «геноцидом»

Байден намекнул, что считает политику Путина на Украине «геноцидом»

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Джо Байден намекнул, что считает политику российского лидера Владимира Путина применительно к Украине «геноцидом». Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе визита в штат Айова Байден прокомментировал ситуацию с подорожанием топлива в стране. «Ваш семейный бюджет и способность наполнить баки бензином — ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли некий диктатор войну и совершит ли он геноцид за полмира отсюда», — заявил он. При этом американский лидер тогда не стал напрямую называть конкретные фамилии или страны. Однако позднее в той же речи он отметил, что дал указание ежедневно высвобождать один миллион баррелей нефти из стратегических резервов США, чтобы побороть якобы спровоцированный Путиным скачок цен на бензин.

Ранее Байден обвинил российские власти в рекордном росте цены галлона бензина в Соединенных Штатах. Байден назвал ситуацию с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание Путина» бьет по рядовым американцам на автозаправках. При этом он признал, что рост цен на бензин начался еще до событий на Украине из-за восстановления спроса после пандемии и не поспевающего за ним предложения.

26 марта Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины назвал Путина мясником. Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский президент «не может оставаться у власти». До этого он несколько раз называл Путина «военным преступником». Позже Байден заверил, что его заявления о Путине не являются политической позицией Вашингтона. «Я просто выражал свое возмущение: он (Путин) не должен оставаться у власти, поскольку плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи», — объяснил он.

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Марина Совина
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