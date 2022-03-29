Кремль предупредил о последствиях слов Байдена в адрес Путина

Песков назвал тревожными и оскорбительными слова президента США Байдена о Путине

Личные оскорбления, направленные в сторону глав других государств, не могут не оставлять свой след. О последствиях подобных заявлений предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Его цитирует ТАСС.

«Личное оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства. Это, конечно, фактор, который оказывает негативное влияние», — сказал представитель Кремля. Несмотря на слова американского лидера, пресс-секретарь российского президента также отметил нужность диалога между Москвой и Вашингтоном.

26 марта президент США во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины назвал Путина мясником. Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский президент «не может оставаться у власти». До этого Байден несколько раз называл Путина «военным преступником».

Позже Байден заверил, что его заявления о Путине не являются политической позицией Вашингтона. «Я просто выражал свое возмущение: он (Путин) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо», — объяснил он.