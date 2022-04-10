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Трамп допустил возможность участия в президентских выборах 2024 года

Экс-президент США Трамп заявил, что, возможно, в третий раз поборется за пост главы страны
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Emily Elconin / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп допустил возможность участия в президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп во время митинга в Северной Каролине заявил, что, возможно, ему придется побороться за пост глав государства в третий раз. «Есть здесь те, кто хотел бы, чтобы я еще раз пошел на выборы?» — спросил он у своих сторонников.

При этом официального заявления о намерении баллотироваться в президенты Трамп не сделал. Отмечается, что Трамп может начать официальную предвыборную кампанию в конце года после промежуточных выборов в конгресс. Действующий президент Джо Байден уже сделал заявление о намерении побороться за второй срок.

Ранее Трамп заявил, что его преемник Джо Байден «отправил на небеса» цены на бензин в стране еще задолго до событий на Украине. По его словам, цены на топливо выросли из-за энергетической политики Байдена, вдохновленной социалистической шуткой, известной как «Зеленый новый курс».

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Марина Совина
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