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12:52, 21 ноября 2022Мир

Первая леди США рассказала о любимом торте Байдена и о праздновании его юбилея

Жена Байдена опубликовала фото с его юбилея и назвала любимый торт президента

Фото: @FLOTUS

Первая леди США Джилл Байден показала, как отмечали день рождения президента страны, опубликовав фотографию в своем Twitter.

Юбилей Джо Байден отмечал в кругу семьи: кроме самого политика и его жены, на фото можно увидеть его дочь Наоми и ее мужа Питера Нила, внучку Мейзи, внуков Финнегана, Бо и Роберта.

«Идеальное празднование дня рождения, наполненное любовью», — написала Джилл, также назвав любимый торт политика, — кокосовый — который, по ее словам, тоже принесли на праздник.

Джо Байден стал самым пожилым президентом США в истории, 20 ноября ему исполнилось 80 лет. Критики регулярно находят повод высмеять главу государства — будь то «рукопожатие в пустоту» или шпаргалка для встречи. При этом ряд экспертов подчеркивают, что политик все равно проводит взвешенную политику. А сам Байден допускал, что может баллотироваться и на второй срок.

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Виктория Кондратьева
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