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21:05, 7 сентября 2023Мир

Вице-президент США заявила о готовности занять место Байдена

Вице-президент США Харрис заявила, что готова занять место Байдена, если нужно

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова занять место президента страны Джо Байдена, если в этом будет необходимость. Политик сделала заявление в интервью CBS News.

«Да, если возникнет нужда. Но Джо Байден будет в порядке», — сказала она в ответ на вопрос ведущей, готова ли занять пост «главнокомандующего» в случае победы нынешней администрации на президентских выборах и избрании Байдена на второй срок.

Ранее Харрис заявила, что возраст не мешает президенту США Джо Байдену самостоятельно анализировать ситуацию и принимать политические решения. «Я вижу его каждый день. Значительное количество времени мы проводим вместе в Овальном кабинете, где я вижу, насколько он способен понимать проблемы и решать самые сложные ситуации так, как никто другой не может принимать умные и важные решения от имени американского народа», — сказала Харрис, таким образом опровергнув слухи о негативном влиянии возраста Байдена на его работу.

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    Виктория Кондратьева
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