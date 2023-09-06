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12:53, 6 сентября 2023Мир

В США опровергли слухи о влиянии возраста Байдена на его работу

Вице-президент США Харрис: возраст не мешает Байдену принимать решения

Фото: Samuel Corum – Pool via CNP / Globallookpress.com

Возраст не мешает президенту США Джо Байдену самостоятельно анализировать ситуацию и принимать политические решения. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис в интервью Associated Press (AP).

«Я вижу его каждый день. Значительное количество времени мы проводим вместе в Овальном кабинете, где я вижу, насколько он способен понимать проблемы и решать самые сложные ситуации так, как никто другой не может принимать умные и важные решения от имени американского народа», — сказала Харрис, таким образом опровергнув слухи о негативном влиянии возраста Байдена на его работу.

Также на вопрос о ее готовности принять президентскую присягу в случае резкого ухудшения здоровья Байдена Харрис ответила положительно. Однако она подчеркнула, что не верит в возможность подобного прецедента.

Ранее стало известно, что подавляющее большинство американских избирателей сочли президента США Джо Байдена слишком старым для нового президентского срока. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного газетой The Wall Street Journal.

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    Максим Габриелян
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