Байден назвал Трампа «действующим президентом»

Байден оговорился, назвав Трампа «действующим президентом» США

Президент США Джо Байден оговорился во время ужина демократической партии в Южной Каролине. Он назвал бывшего американского лидера и своего соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа действующим президентом, трансляцию мероприятия провел телеканал C-Span.

«Вскоре мы увидим настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернется настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто еще это увидит: Дональд Трамп. Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи», — заявил Байден.

После этого лидер Соединенных Штатов снова начал называть Трампа бывшим президентом, рассуждая о том, что никто из американцев не должен желать краха экономике своего государства. Джо Байден признал, что отдельные высказывания его оппонента выводят его из себя, а потому попросил у присутствующих прощения за потерю самообладания.

Ранее Байден назвал Трампа своим профессором вместо предшественника. Такая характеристика была озвучена в контексте выбранного Дональдом Трампом курса — на «истощение экономики, сокращение налогов для очень богатых и крупных корпораций, значительное увеличение дефицита бюджета».