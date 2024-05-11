Госдеп США одобрил продажу Украине трех систем HIMARS

Госдеп США одобрил экстренную продажу Украине трех РСЗО HIMARS на сумму $30 млн

Госдепартамент США одобрил экстренную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны США, передает РИА Новости.

В Пентагоне уточнили, что сумма сделки составила 30 миллионов долларов.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что Германия поставит Украине 3 РСЗО HIMARS производства США.

Как подсчитали в Пентагоне, общий объем помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысил 51,3 миллиарда долларов. При этом 50,6 миллиарда из этой суммы Киев получил после начала спецоперации России.