Госдеп США одобрил продажу Украине трех систем HIMARS
Госдеп США одобрил экстренную продажу Украине трех РСЗО HIMARS на сумму $30 млн
Госдепартамент США одобрил экстренную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны США, передает РИА Новости.
В Пентагоне уточнили, что сумма сделки составила 30 миллионов долларов.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что Германия поставит Украине 3 РСЗО HIMARS производства США.
Как подсчитали в Пентагоне, общий объем помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысил 51,3 миллиарда долларов. При этом 50,6 миллиарда из этой суммы Киев получил после начала спецоперации России.