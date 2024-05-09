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21:07, 9 мая 2024Мир

Германия пообещала поставить Украине три РСЗО HIMARS американского производства

Министр обороны Писториус: ФРГ поставит Украине 3 РСЗО HIMARS производства США
СюжетМинобороны:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Германия пообещала поставить Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус во время визита в США, его слова приводит РИА Новости.

«Теперь я могу подтвердить, что мы в сотрудничестве с американцами поставим Украине 3 РСЗО HIMARS», — сказал министр обороны.

Ранее Харьковская областная военная администрация (ОВА) со ссылкой на посла ФРГ в Киеве Мартина Йегера сообщила, что Германия передаст Украине дополнительные системы Patriot и IRIS-T, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) малого радиуса действия Skynex.

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      Марина Совина
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