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10:27, 6 мая 2024Бывший СССР

В Германии анонсировали передачу Украине дополнительных вооружений

Посол ФРГ на Украине Йегер анонсировал отправку Киеву дополнительных систем ПВО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Германия передаст Украине дополнительные системы Patriot и IRIS-T, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) малого радиуса действия Skynex. Об отправке вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ) сообщил посол ФРГ в Киеве Мартин Йегер, его слова приводит Харьковская областная военная администрация (ОВА).

«Мартин Йегер анонсировал дополнительные системы Patriot, IRIS-T и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex», — говорится в сообщении пресс-службы ОВА.

В пятницу, 3 мая, газета The New York Times сообщила, что переданные Испанией системы противовоздушной обороны Patriot скоро прибудут в состав ВСУ. В то же время, по данным издания, США поставят Киеву обещанные системы ПВО не раньше конца июня.

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      Александр Курбатов
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