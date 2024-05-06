В Германии анонсировали передачу Украине дополнительных вооружений

Посол ФРГ на Украине Йегер анонсировал отправку Киеву дополнительных систем ПВО

Германия передаст Украине дополнительные системы Patriot и IRIS-T, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) малого радиуса действия Skynex. Об отправке вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ) сообщил посол ФРГ в Киеве Мартин Йегер, его слова приводит Харьковская областная военная администрация (ОВА).

«Мартин Йегер анонсировал дополнительные системы Patriot, IRIS-T и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex», — говорится в сообщении пресс-службы ОВА.

В пятницу, 3 мая, газета The New York Times сообщила, что переданные Испанией системы противовоздушной обороны Patriot скоро прибудут в состав ВСУ. В то же время, по данным издания, США поставят Киеву обещанные системы ПВО не раньше конца июня.