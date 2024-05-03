В США назвали сроки поставок систем ПВО Patriot Украине

NYT: системы ПВО Patriot будут поставлены ВСУ не раньше конца июня

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot будут поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) не раньше конца июня. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Ожидается, что новая система [ПВО] Patriot прибудет на Украину не раньше конца июня. Его поставка может совпасть с поставкой еще одной крупной системы вооружения, которую Украина давно требовала: истребителей F-16», — сообщает издание.

Авторы материала также подчеркивают, что военным ВСУ необходимо пройти подготовку для применения данных боевых систем. В частности, Германия планирует провести шестинедельный тренировочный курс на своей территории.

Ранее газета The New York Times сообщала, что США поставят ВСУ всю планируемую военную помощь к лету либо в случае задержек к концу года. По оценкам Пентагона, новый пакет помощи прибудет быстро из-за накопления США боеприпасов в странах Центральной и Восточной Европы на протяжении последних шести месяцев.