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18:38, 3 мая 2024Мир

В США назвали сроки поставок систем ПВО Patriot Украине

NYT: системы ПВО Patriot будут поставлены ВСУ не раньше конца июня

Фото: Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot будут поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) не раньше конца июня. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Ожидается, что новая система [ПВО] Patriot прибудет на Украину не раньше конца июня. Его поставка может совпасть с поставкой еще одной крупной системы вооружения, которую Украина давно требовала: истребителей F-16», — сообщает издание.

Авторы материала также подчеркивают, что военным ВСУ необходимо пройти подготовку для применения данных боевых систем. В частности, Германия планирует провести шестинедельный тренировочный курс на своей территории.

Ранее газета The New York Times сообщала, что США поставят ВСУ всю планируемую военную помощь к лету либо в случае задержек к концу года. По оценкам Пентагона, новый пакет помощи прибудет быстро из-за накопления США боеприпасов в странах Центральной и Восточной Европы на протяжении последних шести месяцев.

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      Максим Габриелян
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