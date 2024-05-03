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16:51, 3 мая 2024Мир

В США назвали сроки поставок военной помощи ВСУ

NYT: США поставят ВСУ военную помощь к лету

Фото: Thomas Peter / Reuters

США поставят Вооруженным силам Украины (ВСУ) всю планируемую военную помощь к лету, либо в случае задержек к концу года. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Тем не менее аналитики внутри и за пределами администрации [президента США Джо Байдена] говорят, что, вероятно, в лучшем случае летом, а в худшем — в конце года, прежде чем Украина сможет стабилизировать свои линии фронта с помощью нового вливания помощи», — отмечается в материале.

Авторы приводят слова представителей Пентагона. По их оценкам, темпы отправки вооружений в аэропорт Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши заметно ускорились после одобрения Конгрессом помощи. Они также подчеркнули, что поставки могут оказаться быстрыми, так как многие боеприпасы накоплены в Центральной и Восточной Европе, где США и другие союзники хранят резервы.

Ранее начальник отдела закупок Пентагона Даг Буш заявил, что США в настоящее время производят достаточное количество оперативно-тактических ракет ATACMS, чтобы обеспечить помощь Киеву без истощения собственных запасов. Он добавил, что Соединенные Штаты в данный момент производят десятки ракет каждые несколько месяцев и такой темп производства будет поддерживаться до конца года.

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      Максим Габриелян
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