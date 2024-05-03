В Пентагоне назвали масштабы производства ATACMS достаточными для помощи Украине

Пентагон: США производят достаточно ATACMS для помощи Киеву без ущерба запасам

США в настоящее время производят достаточное количество оперативно-тактических ракет ATACMS, чтобы обеспечить помощь Украине без истощения собственных запасов. Об этом заявил начальник отдела закупок Пентагона Даг Буш, сообщает Politico.

«Значительное количество ракет, которые были заказаны несколько лет назад, (...) теперь поставляется в нужное время, чтобы мы могли поддержать Украину без ущерба для боеготовности», — отметил Буш.

По словам главы отдела закупок, США в данный момент производят десятки ракет каждые несколько месяцев и такой масштаб производства будет поддерживаться до конца года.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США передадут Киеву «столько ракет, сколько смогут», уйдя от прямого ответа на вопрос о продолжении поставок ATACMS.