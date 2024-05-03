В США заявили о скором прибытии систем ПВО Patriot на Украину из Испании

NYT: переданные Испанией системы ПВО Patriot скоро прибудут на Украину

Переданные Испанией системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot скоро прибудут в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Вторая партия этого оружия [систем Patriot] и боеприпасов прибыла в понедельник. А во вторник в Польшу прибыла свежая партия ракет-перехватчиков Patriot из Испании. По словам высокопоставленного испанского чиновника, они скоро окажутся на украинском фронте», — отмечается в материале издания.

Ранее газета The New York Times сообщила, что системы Patriot из самих США будут поставлены ВСУ не раньше конца июня. Однако украинским военным необходимо также пройти подготовку для применения данных боевых систем. В частности, Германия заявила о намерении провести шестинедельный тренировочный курс на своей территории.