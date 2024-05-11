В ЛНР рассказали о состоянии раненых при атаке ВСУ на нефтебазу

Пасечник: у шести пострадавших от атаки на нефтебазу минно-взрывные травмы

Восемь пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу в Ровеньках Луганской народной республики (ЛНР) находятся в больнице. О состоянии пострадавших рассказал глава региона Леонид Пасечник в Telegram.

По его словам, шесть человек госпитализированы с минно-взрывными травмами. Еще двое — с отравлением продуктами горения. Ранее Пасечник уточнял, что пострадавшие — сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом.

Как сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, в результате обстрела нефтебазы погибли три человека.

ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках вечером 10 мая. После обстрела на территории предприятия начался сильный пожар. По словам Пасечника, ВСУ, предположительно, использовали американские тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами.