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00:43, 11 мая 2024Россия

В ЛНР заявили о возможном использовании ВСУ ракет ATACMS для удара по нефтебазе

Пасечник: ВСУ могли использовать ATACMS для удара по нефтебазе в Ровеньках

Фото: United States Army / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, использовали американские тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами для удара по нефтебазе в городе Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram.

Он добавил, что в результате атаки шесть человек были госпитализированы с минно-взрывными травмами, еще двое отравились продуктами горения. Кроме того, были повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.

ВСУ обстреляли нефтебазу в Ровеньках вечером 10 мая. После этого на территории предприятия начался сильный пожар.

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      Марина Совина
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