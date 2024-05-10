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22:36, 10 мая 2024Россия

ВСУ ударили по нефтебазе в ЛНР

На нефтебазе в ЛНР произошел пожар после удара ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. EMERCOM of Russia / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по нефтебазе в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Уточняется, что после удара в Ровеньках начался сильный пожар.

В конце апреля ВСУ атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР с помощью дронов. Тогда украинские военные нанесли удар с применением семи беспилотников Mugin-5 Pro. Из них пять были сбиты, а еще два сдетонировали, в результате чего оказались повреждены несколько административных зданий и технических помещений на территории нефтебазы.

Кроме того, 24 апреля сообщалось о пожаре на нефтебазе в Ровеньках, произошедшем после удара двух беспилотников ВСУ. Отмечалось, что возгорание удалось ликвидировать, в результате никто не пострадал.

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      Марина Совина
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