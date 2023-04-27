ВСУ атаковали нефтебазу в ЛНР с помощью беспилотников

ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках в ЛНР с помощью дронов, повредив несколько зданий

В ночь на четверг, 27 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР) с помощью дронов. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Уточняется, что украинские военные нанесли удар с применением семи беспилотников Mugin-5 Pro. Из них пять были сбиты, а еще два сдетонировали, в результате чего оказались повреждены несколько административных зданий и технических помещений на территории нефтебазы.

24 апреля сообщалось о пожаре на нефтебазе в Ровеньках, произошедшем после удара двух беспилотников ВСУ. Отмечалось, что возгорание удалось ликвидировать, в результате никто не пострадал.