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15:24, 27 апреля 2023Бывший СССР

ВСУ атаковали нефтебазу в ЛНР с помощью беспилотников

ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках в ЛНР с помощью дронов, повредив несколько зданий

Архивное фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В ночь на четверг, 27 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР) с помощью дронов. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Уточняется, что украинские военные нанесли удар с применением семи беспилотников Mugin-5 Pro. Из них пять были сбиты, а еще два сдетонировали, в результате чего оказались повреждены несколько административных зданий и технических помещений на территории нефтебазы.

24 апреля сообщалось о пожаре на нефтебазе в Ровеньках, произошедшем после удара двух беспилотников ВСУ. Отмечалось, что возгорание удалось ликвидировать, в результате никто не пострадал.

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Алевтина Запольская
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