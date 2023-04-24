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14:10, 24 апреля 2023Бывший СССР

Появились подробности атаки беспилотников на нефтебазу в ЛНР

В ЛНР заявили, что нефтебазу в Ровеньках атаковали два украинских беспилотника

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Нефтебаза в городе Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР) была атакована двумя украинскими беспилотниками. О подробностях инцидента сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В ведомстве уточнили, что в результате атаки с применением двух дронов Mugin-5 Pro был поврежден один резервуар.

Утром 24 апреля стало известно о пожаре на нефтебазе в Ровеньках, произошедшем после удара беспилотника. Возгорание удалось ликвидировать, в результате никто не пострадал.

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Алевтина Запольская
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