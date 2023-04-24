МЧС сообщило, что на нефтебазе в ЛНР произошел пожар из-за атаки беспилотника

На нефтебазе в городе Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР) произошел пожар из-за атаки беспилотника. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

«24 апреля в 2:59 на пункт связи ЦУКС МЧС ЛНР поступило сообщение о том, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла разгерметизация с последующим горением резервуара на объекте ООО ТД "Ровеньковская нефтебаза"», — сказано в сообщении.

На место происшествия были отправлены силы и средства Ровеньковского гарнизона. Уточняется, что наблюдалось открытое горение резервуара с легко воспламеняющейся жидкостью. Кроме того, существовала угроза перекидывания огня на рядом стоящие резервуары. Пожар удалось ликвидировать, в результате никто не пострадал.

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