Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:27, 24 апреля 2023Бывший СССР

На нефтебазе в ЛНР произошел пожар из-за атаки беспилотника

МЧС сообщило, что на нефтебазе в ЛНР произошел пожар из-за атаки беспилотника

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На нефтебазе в городе Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР) произошел пожар из-за атаки беспилотника. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

«24 апреля в 2:59 на пункт связи ЦУКС МЧС ЛНР поступило сообщение о том, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла разгерметизация с последующим горением резервуара на объекте ООО ТД "Ровеньковская нефтебаза"», — сказано в сообщении.

На место происшествия были отправлены силы и средства Ровеньковского гарнизона. Уточняется, что наблюдалось открытое горение резервуара с легко воспламеняющейся жидкостью. Кроме того, существовала угроза перекидывания огня на рядом стоящие резервуары. Пожар удалось ликвидировать, в результате никто не пострадал.

Утром в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские военные нанесли удар по городу.

Ранее бойцы добровольческого отряда «Барс-12» отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Белогоровка в ЛНР. Как сообщалось, в пять утра ВСУ пытались нанести удар по позициям России с помощью пулемета «Утес», но российские военнослужащие дали им отпор, открыв огонь с одной из высот.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В ЕС рассказали о сложностях в согласовании новых антироссийских санкций
Доктор Мясников назвал неочевидный признак рака у мужчин
Россиянин подорвался на взрывном устройстве недалеко от берега и погиб
Китай отреагировал на слова посла об «изначально российском» Крыме
«Леруа Мерлен» отреагировал на сообщения о продаже всех складов
Стало известно об эвакуации населения со стороны ВСУ в Запорожской области
Найдена связь между популярными завтраками и диабетом
Стали известны детали убийства найденного в поезде в Москве младенца
В России пятилетняя девочка съела траву в огороде и впала в кому
В российском регионе неизвестные подожгли оборудование на железнодорожных путях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.