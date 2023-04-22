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11:14, 22 апреля 2023Бывший СССР

Отражение атаки ВСУ добровольцами из «Барс-12» попало на видео

«Известия»: добровольцы из «Барс-12» продолжают отражать атаки ВСУ в Белогоровке

Бойцы добровольческого отряда «Барс-12» отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Белогоровка в ЛНР. Об этом сообщает военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

По его словам, в пять утра ВСУ пытались нанести удар по позициям России с помощью пулемета «Утес», но российские военнослужащие дали им отпор, открыв огонь с одной из высот. После этого начала работать артиллерия, и огонь противника прекратился.

Тем не менее добровольцы уверены, что стрельба может скоро продолжиться. «Под вечер, как правило, обстановка накаляется», — уточнил один из добровольцев отряда «Барс-12».

Марк Успенский
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