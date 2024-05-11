Блогер травмировался во время тестирования Tesla Cybertruck

BI: блогер Джо Фэй сломал палец, тестируя функции безопасности Tesla Cybertruck

Американский блогер Джо Фэй травмировался, тестируя функции безопасности электропикапа Tesla. Об этом сообщает издание Business Insider (BI).

Энтузиаст хотел выяснить, как поведет себя Tesla Cybertruck, если во время закрытия багажника оставить в зазоре между крышкой и кузовом палец. В результате Фэй сломал палец — этот момент он показал в ролике на своем YouTube-канале.

По словам Фэя, во многих автомобилях присутствует защита от подобных случаев, когда багажник перестает закрываться, если механизм встречает препятствие. Блогер отметил, что, судя по всему, в электрическом пикапе Cybertruck подобной защиты нет.

Подписчики Джо Фэя с иронией отреагировали на случившиеся. «Ты играл в тупые игры с тупыми призами», — заявил пользователь под ником Bernard40. «Здравый смысл продается отдельно», — пошутил подписчик под ником user-ez3ff4pn9n.

Позже журналисты издания опубликовали комментарий одного из инженеров Tesla. Специалист заявил, что система закрытия багажника в Cybertruck устроена особым образом — в случае обнаружения сопротивления в магистраль системы подается увеличенное давление. По его словам, это полезно в случае, когда крышка не может закрыться из-за объемного багажа.

В середине апреля корпорация Tesla отменила поставки значительного количества электрических пикапов Cybertruck. Позже в компании объяснили, что это произошло из-за проблем с педалями автомобилей.