Поставки пикапа Tesla отменили из-за скользких педалей

The Verge: Tesla отменила поставки Cybertruck из-за педалей

Корпорация Tesla отменила поставки значительного количества электрических пикапов Cybertruck. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты медиа обратили внимание, что компания отложила доставку автомобиля для многих покупателей, не объясняя причин. Однако некоторым пользователям, потребовавшим от дилеров ответа, Tesla подробно рассказала о срыве. По словам специалистов, корпорация устраняет связанную с педалью акселератора проблему.

Одному из пользователей неофициального клуба Tesla дилер заявил, что его автомобиль застрял на доставке из-за поврежденных педалей. Другому владельцу пикапа в Tesla сообщили, что поверхность педали является слишком скользкой, что требует устранения.

Один из пользователей из числа получивших электрокар рассказал, что в его Cybertruck педаль акселератора заедает. Причем она фиксируется в крайнем положении, из-за чего автомобиль не может остановиться.

Журналисты The Verge направили в компанию запрос, но не получили оперативного ответа. По словам авторов, в корпорации крайне редко отвечают на вопросы журналистов — вероятно, это связано с тем, что несколько назад Tesla упразднила свою пресс-службу.

В конце февраля в Tesla заявили, что стальной кузов Cybertruck не может ржаветь. Отвечая на претензии потребителей, в компании подчеркнули, что ржавеет лишь мелкий металлический мусор, который притягивается к кузову пикапа.