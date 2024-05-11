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00:24, 11 мая 2024Мир

В НАТО заявили об отсутствии у России планов нападения на альянс

В НАТО заявили, что у России нет намерения напасть на страны альянса

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

В НАТО заявили, что у России нет ни намерения, ни возможности напасть на страны Североатлантического альянса. Об этом рассказал заместитель генсека НАТО Мирча Джоане, пишет «Страна.UA».

«Россия не намерена и не имеет возможности атаковать военным путем любую страну НАТО, но против альянса развязана тотальная гибридная война», — отметил он.

Ранее в Пентагоне раскрыли будущее НАТО. По его мнению, экс-советника военного ведомства Дугласа Макгрегора, судьба Североатлантического альянса незавидна.

Сейчас НАТО слаб как никогда, однако пытается скрыть это, бряцая оружием. В Москве это прекрасно понимают, заключил Макгрегор.

Ранее газета The Telegraph написала, что украинские удары по территории России раскололи союзников по НАТО, США, Великобританию и Францию, на два лагеря. По мнению экспертов издания, действия ВСУ внесли разлад в отношения между странами, так как Вашингтон не поддерживает такие атаки.

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      Марина Совина
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