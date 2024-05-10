В США раскрыли будущее НАТО

Экс-советник Макгрегор: НАТО не уцелеет после украинского конфликта

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Youtube-канала Judging Freedom раскрыл будущее НАТО. По его мнению, судба Североатлантического альянса незавидна.

«НАТО не уцелеет после конфликта и пойдет ко дну», — заявил он.

По мнению Макгрегора, сейчас НАТО слаб как никогда, однако пытается скрыть это, бряцая оружием. В Москве это прекрасно понимают, заключил он.

Ранее Макгрегор назвал применение ядерного оружия единственным способом изменить ситуацию на Украине. По его словам, президент России Владимир Путин не хочет подобной эскалации, но Москва будет готова на нее ответить.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, в свою очередь, оценил потенциальную возможность нападения России на страны, которые являются членам альянса. По его словам, у Москвы нет подобных намерений.