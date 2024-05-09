В НАТО оценили возможность нападения России на страны альянса

Замгенсека НАТО Джоанэ: Россия не намерена нападать на страны альянса

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в эфире радио Unirea FM оценил потенциальную возможность нападения России на страны, которые являются членам альянса.

«Очевидно, что у России в данный момент нет ни намерения, ни возможности совершать военное нападение на какое-либо государство НАТО», — сказал он.

Вместе с этим Мирча Джоанэ подчеркнул, что против стран альянса развязана гибридная война. По его словам, в НАТО сейчас также наблюдается сочетания различных кризисов.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер выразил мнение, что страны НАТО ожидает ядерный крах, если они отправят свои войска на Украину и вступят в открытый конфликт с Россией. По его словам, если солдат отправят в зону конфликта, Россия может начать наносить ядерные удары не по территории Украины, а сразу по центрам принятия решений в странах альянса.