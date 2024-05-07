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18:37, 7 мая 2024Мир

В США предрекли ядерный крах НАТО в случае конфликта с Россией

Экс-разведчик США Риттер: НАТО ожидает ядерный крах в случае конфликта с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны НАТО ожидает ядерный крах, если они отправят свои войска на Украину и вступят в открытый конфликт с Россией. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение, и в ответ на это страны-участницы альянса грозятся отправить свои войска. Если они отправят своих военных в зону конфликта, Россия якобы может начать наносить ядерные удары не по территории Украины, а сразу по центрам принятия решений в странах альянса», — предположил экс-офицер.

Он отметил, что Запад сам усугубляет конфликт. В случае если он не прекратит эскалацию, то «страны НАТО могут получить ядерную войну, если действительно этого хотят».

Ранее Риттер предрек Украине потерю Харькова из-за полного уничтожения противовоздушной обороны (ПВО) российскими войсками. Он отметил, что Москва беспрепятственно наносит авиаудары по украинским подразделениям в Харькове, а прибывающие бригады ВСУ будут уничтожены из-за отсутствия ПВО.

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      Дарья Устьянцева
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