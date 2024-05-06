Экс-разведчик США Риттер: ВСУ потеряют Харьков из-за полного уничтожения ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют Харьков из-за полного уничтожения противовоздушной обороны (ПВО) российскими войсками. Такой сценарий предсказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Мне кажется, что Украине скоро придется сдать Харьков, потому что у них нет шансов его удержать. Так будет с каждой позицией, которую Россия хочет взять под контроль, поскольку украинские войска не способны организовать устойчивую сплоченную оборону», — сказал он.

Риттер отметил, что российские военные беспрепятственно наносят авиаудары по украинским подразделениям в Харькове, а прибывающие бригады ВСУ будут уничтожены из-за отсутствия ПВО.

Ранее экс-разведчик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский утратит власть по завершении конфликта. По словам эксперта, проведение конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии является бессмысленным, поскольку на саммите не будет России.