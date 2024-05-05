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16:56, 5 мая 2024Мир

В США предсказали потерю власти Зеленским по завершении конфликта на Украине

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский утратит власть по завершении конфликта

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утратит власть по завершении конфликта. Такой исход для украинского лидера в интервью для YouTube-канала Dialogue Works предсказал бывший американский разведчик ВВС США Скотт Риттер.

«Россия ясно дала понять, что режима Зеленского не будет, когда она доведет дело до конца», — объяснил экс-разведчик.

По словам эксперта, проведение конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии является бессмысленным, поскольку на саммите не будет России.

Он подчеркнул, что в настоящее время только Москва может решить, когда завершатся боевые действия, в то время как Украину ждет незавидная судьба из-за действий ее западных союзников.

Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил об отправке французских солдат на Украину. Он отметил, что Париж отправил солдат из своего Иностранного легиона в Славянск.

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      Виктория Кондратьева
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