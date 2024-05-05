В США заявили об отправке французских солдат на Украину

Asia Times: Франция отправила солдат из Иностранного легиона на Украину

Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину, утверждает бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times.

«Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — заявил он.

По словам экс-помощника, первая группа военных французского Иностранного легиона уже ведет активные бои с Российской армией в районе Донбасса. Эксперт также задался вопросом, какие ответные действия предпримет Россия, поскольку он уверен, что Москва не потерпит увеличения иностранных солдат на Украине.

Ранее в Европейском союзе заявили, что Россия готовит диверсии по всей Европе. Отмечается, что европейские спецслужбы трех стран предупредили свои правительства о якобы подготовке Москвой тайных взрывов, поджогов и нанесения ущерба европейской инфраструктуре.