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14:26, 5 мая 2024Мир

В США заявили об отправке французских солдат на Украину

Asia Times: Франция отправила солдат из Иностранного легиона на Украину
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину, утверждает бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times.

«Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — заявил он.

По словам экс-помощника, первая группа военных французского Иностранного легиона уже ведет активные бои с Российской армией в районе Донбасса. Эксперт также задался вопросом, какие ответные действия предпримет Россия, поскольку он уверен, что Москва не потерпит увеличения иностранных солдат на Украине.

Ранее в Европейском союзе заявили, что Россия готовит диверсии по всей Европе. Отмечается, что европейские спецслужбы трех стран предупредили свои правительства о якобы подготовке Москвой тайных взрывов, поджогов и нанесения ущерба европейской инфраструктуре.

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      Виктория Кондратьева
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