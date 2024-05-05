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13:02, 5 мая 2024Мир

В ЕС заявили о подготовке Россией диверсий в Европе

FT: Россия готовит диверсии по всей Европе
СюжетДиверсии в России

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Россия занимается подготовкой диверсий по всей Европе. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные источники в трех европейских спецслужбах.

«Европейские спецслужбы предупредили свои правительства, что Россия готовит жестокие диверсионные акты по всему континенту, поскольку она берет курс на постоянный конфликт с Западом», — говорится в материале.

Как уточняет издание, Россия уже якобы «начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на европейской территории».

«Мы считаем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает», — заявил глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг.

Ранее Североатлантический альянс в конфиденциальном порядке установил как минимум две красные линии для обоснования прямого вмешательства в конфликт на Украине. Первой из таких линий может стать прямое или косвенное вмешательство третьей стороны в боевые действия, второй — провокация против Прибалтики или Польши или целенаправленная атака на Молдавию.

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      Виктория Кондратьева
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