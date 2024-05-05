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11:28, 5 мая 2024Мир

На Западе назвали причины для возможного конфликта НАТО с Россией

La Repubblica: НАТО установила линии для вмешательства в конфликт на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

НАТО в конфиденциальном порядке и без официальных сообщений установила как минимум две красные линии, за которыми может последовать прямое вмешательство в конфликт на Украине. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

По данным издания, первой из таких линий может стать прямое или косвенное вмешательство третьей стороны в боевые действия. В частности, отмечается, что Запад опасается прорыва российских военных на северо-запад, что создаст коридор между Украиной и Белоруссией, что включит Минск в конфликт.

Второй возможной причиной для вмешательства НАТО в конфликт может стать провокация против Прибалтики или Польши или целенаправленная атака на Молдавию. При этом, по данным La Repubblica, это может быть не только вторжение, но и «военный выпад с целью проверить реакцию Запада».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) допустил возможность введения войск западных стран на Украину, если Киев не будет справляться самостоятельно. Он подчеркнул, что считает это «абсолютно возможным».

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      Александр Курбатов
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