Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:48, 9 мая 2024Мир

В США назвали единственный способ изменить ситуацию на Украине

В США назвали ядерное оружие способом изменить ситуацию на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал применение ядерного оружия единственным способом изменить ситуацию на Украине.

«Мы не можем сделать ничего на обычном уровне, чтобы изменить стратегическую картину, а это значит, что единственное, к чему мы можем прибегнуть — это ядерное оружие», — отметил он.

По мнению Макгрегора, президент России Владимир Путин не хочет подобной эскалации, но Москва будет готова на нее ответить.

Ранее в МИД России заявили, что действия Украины и стран Запада вынуждают РФ проводить ядерные учения. В российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что это остудит горячие головы в западных столицах.

В Министерстве обороны уточняли, что целью ядерных учений является поддержание готовности личного состава и техники, а также обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны.

Сергей Грехов
Обсудить
Последние новости

Премьер Польши признал присутствие солдат НАТО на Украине. Как на это отреагировали в России?

Лукашенко заявил о ненужности доллара и евро

Китай пообещал содействовать скорейшему достижению мира на Украине

Полковник ВСУ оценил способность России занять весь Донбасс

В США назвали единственный способ изменить ситуацию на Украине

В Европе усилят контроль за санкциями против России

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над российским регионом

Венгрия решила сотрудничать с Китаем в ядерной энергетике

Южноафриканский рэпер умер на сцене от усталости

Украина пожаловалась на «мерзкие и аморальные» плакаты с Зеленским в Австрии

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше