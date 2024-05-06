МИД России объяснил ядерные учения желанием «остудить горячие головы»

МИД РФ: ядерные учения России связаны с действиями Украины и Запада

Действия Украины и стран Запада вынуждают Россию проводить ядерные учения. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ).

«Рассчитываем, что данное мероприятие (ядерные учения — «прим. Ленты. ру») остудит горячие головы в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков, удержит их от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией», — говорится в заявлении.

Помимо этого, МИД России обвиняет США в нарушении Договора о ракетах малой и средней дальности, а также президента Франции Эмануэля Макрона за его заявления о возможности направления на Украину французского военного контингента.

Также ведомство сообщило, что будет воспринимать появление на Украине самолетов F-16 как носителей ядерного оружия.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Эти учения станут ответом на угрозы лидеров западных стран в адрес России.