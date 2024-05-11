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00:59, 11 мая 2024Мир

Сбежавший в Белоруссию польский судья опубликовал обещанный «секретный документ». Что он раскрыл?

Польский судья Шмидт выложил фото Туска в форме НКВД вместо секретного документа

Фото: Maxim Guchek / Reuters

Вечером 10 мая уехавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт анонсировал публикацию «первого секретного документа, привезенного из Варшавы».

Позднее он написал, что пошутил по поводу своих планов, отметив, что он не нарушал законы Польши. Экс-судья прикрепил к публикации фото польского премьер-министра Дональда Туска в форме НКВД.

Это мой единственный «секретный» документ, который я вывез из Варшавы

Томаш Шмидтэкс-судья

В своем сообщении он раскритиковал власти Польши, подчеркнув, что официальная Варшава «устраивает охоту на ведьм» своими действиями.

Шмидт заявил, что подвергался преследованиям из-за несогласия с действиями властей

Судья отказался от своей должности и попросил политического убежища в Белоруссии. Как утверждает Шмидт, он подвергался преследованиям, поскольку не одобрял политику руководства страны. По его словам, власти Польши под влиянием США и Великобритании ведут государство к войне.

«Отставка — это выражение протеста против несправедливой и нечестной политики властей Польши в отношении Белоруссии и России», — объяснил экс-судья.

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Позже он выразил опасения, что за ним могут отправить наемных убийц. Таким образом он отреагировал на снятие с себя юридического иммунитета. Шмидт напомнил, что не нарушал никаких законов страны.

Власти Польши отреагировали на побег Шмидта

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что был удивлен желанием судьи второго отделения воеводского административного суда получить убежище в Белоруссии.

Вопрос абсолютно возмутительный. Я честно скажу, что я в шоке

Радослав Сикорскийминистр иностранных дел Польши

Дональд Туск заявил, что у бывшего судьи имелся доступ к конфиденциальной информации. «Спецслужбы, в этом случае белорусские, работали с человеком, который имел прямой доступ к разным секретным документам», — высказался он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил силовиков «присмотреть» за Шмидтом. Как утверждает Лукашенко, милиция будет приглядывать за экс-судьей, чтобы «мерзавцы эти не угробили человека». Кроме того, он назвал чушью заявления о вербовке Шмидта белорусскими спецслужбами.

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      Маргарита Пименова
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